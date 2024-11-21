Папа Римський Франциск хоче бути похований не так, як усі його попередники

Мертве тіло понтифіка не буде виставлено на підвищенні або на катафалку в базиліці Святого Петра.

Папа Римський Франциск оголосив про своє бажання бути похованим у простій дерев’яній труні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на опублікований в середу, 20 листопада, документ про офіційний ритуал поховання.

У Ватикані заявили, що Папа Франциск відмовиться від багатовікової практики, яка передбачає поховання померлого глави католицької церкви в трьох трунах, вставлених одна в одну і виготовлених з кипарисового дерева, свинцю та дуба.

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Натомість Папа Франциск буде похований в одній дерев'яній труні, обшитій цинком.

Крім того, мертве тіло Папи не буде виставлено на підвищенні або на катафалку в базиліці Святого Петра, щоб його могли бачити відвідувачі, як це було з попередніми папами.

Відвідувачі зможуть віддати останню шану, але тіло Папи Франциска залишиться просто у відкритій труні.

Раніше на саміті католицьких лідерів у Ватикані Папа Франциск оголосив, що стане першим за понад століття главою католицької церкви, якого поховають за межами Ватикану. Замість того, щоб бути похованим разом із 91 папою в базиліці Святого Петра, Франциск сказав, що хоче бути похованим у базиліці Санта-Марія-Маджоре в Римі, присвяченій Діві Марії.

Папа Франциск, якому 17 грудня виповнюється 88 років, останніми роками періодично стикався з проблемами зі здоров’ям, але останніми місяцями здавалося, що він у доброму здоров’ї. Суверенний понтифік зараз перебуває в інвалідному візку через біль у колінах і спині.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск закликав молодих людей народжувати більше дітей, щоб запобігти поступовому старінню населення.

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