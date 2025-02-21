Папа Римський Франциск може залишити престол: в ЗМІ назвали причину

Папу Римського Франциска госпіталізували з двосторонньою пневмонією до римської лікарні Gemelli. Кардинал Джанфранко Равазі припустив, що Папа може покинути престол.

Про це повідомило Corriere della Sera.

За словами журналістів, Франциск страждає від сильного болю та заявив, що "цього разу не витримає". Рішення про відставку залежатиме від його стану здоров'я. Водночас понтифік, який зараз бореться з полімікробною інфекцією, планує довести до кінця Ювілейний рік християнства.

Равазі зазначив, що Папа має дотримуватися інтенсивного графіка зустрічей і поїздок.

Нагадаємо, Папа Римський перервав проповідь через проблеми зі здоров'ям.

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