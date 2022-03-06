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Папа Римський Франциск назвав конфлікт в Україні справжньою війною

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Папа Римський Франциск назвав конфлікт в Україні справжньою війною

Папа Римський Франциск / Associated Press

Папа Римський Франциск висловився про Україну у своєму щотижневому зверненні.

Папа Римський Франциск у неділю відкинув твердження Росії щодо проведення "спеціальної військової операції" в Україні, заявивши, що в країні справжня війна.

"В Україні течуть річки крові та сліз. Це не лише військова операція, а й війна, яка веде до смерті, руйнувань та страждань", — сказав Папа у своєму щотижневому зверненні до людей, які зібралися на площі Святого Петра, пише Reuters.

"Жертв стає все більше, як і тих, хто вирішив бігти, особливо мам і дітей. У цій ізмученій країні різко зростає потреба в гуманітарній підтримці", - сказав понтифік.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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