Папа Римський Франциск назвав конфлікт в Україні справжньою війною

Папа Римський Франциск висловився про Україну у своєму щотижневому зверненні.

Папа Римський Франциск у неділю відкинув твердження Росії щодо проведення "спеціальної військової операції" в Україні, заявивши, що в країні справжня війна.

"В Україні течуть річки крові та сліз. Це не лише військова операція, а й війна, яка веде до смерті, руйнувань та страждань", — сказав Папа у своєму щотижневому зверненні до людей, які зібралися на площі Святого Петра, пише Reuters.

"Жертв стає все більше, як і тих, хто вирішив бігти, особливо мам і дітей. У цій ізмученій країні різко зростає потреба в гуманітарній підтримці", - сказав понтифік.