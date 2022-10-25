Папа римський Франциск назвав загрозу застосування ядерної зброї в Україні очевидною

Папа римський Франциск зробив заяву про небезпеку застосування ядерної зброї в Україні під час триденної конференції, організованої італійською громадою Сант-Еджідіо.

Про це пише "Голос Америки".

25 жовтня Франциск у своїй промові порівняв актуальну ситуацію у світі з Карибською кризою 60-річної давнини.

Понтифік закликав політиків докласти дипломатичних зусиль, щоб запобігти загрозі ядерного удару.

Франциск засудив сьогоднішній "похмурий сценарій, коли, як не гірко це визнати, плани впливових світових лідерів не враховують справедливих сподівань народів".

"Сьогодні, по суті, очевидна загроза того, чого ми боялися і сподівалися, що це ніколи більше не повернеться: застосування ядерної зброї, яку навіть після Хіросіми та Нагасакі зовсім дарма продовжують виробляти і відчувати" - сказав він щодо можливості застосування ядерної зброї в Україні.

Франциск нагадав, як 25 жовтня 1962 року, у розпал Карибської кризи, папа Іван XXIII виступив по радіо зі зверненням до тогочасних лідерів із закликом відсунути світ від краю прірви.

"Сьогодні світ серйозно порушений, зазнав нападу і зневажання, і це в Європі, на тому самому континенті, який у минулому столітті пережив жахи двох світових воєн", - сказав він.

За його словами, на жаль, з того часу війни продовжуються, викликаючи кровопролиття і призводячи до "зубожіння Землі". Однак ситуацію, яку світ переживає нині, він назвав "особливо драматичною".

Заключне звернення на конференції, зачитане сирійським біженцем, мало заклик до заборони виробництва ядерної зброї.

Конференція, більша частина якої проходила в центрі в передмісті Рима, була відкрита в неділю президентом Франції Еммануелем Макроном та президентом Італії Серджо Маттареллою.

Нагадаємо, Макрон під час візиту до Ватикану подарував Папі Римському Франциску цінний стародрук. Це перше французьке видання книги “Вічний мир: Філософський нарис” Іммануїла Канта 1796 року.

Однак штамп на книзі свідчить, що вона належала Академічній читальні у Львові (Czytelnia Naukowa we Lwowie), яка діяла при Львівському університеті від 1867 року.

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