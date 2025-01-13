Папа Римський розповів про диво, яке врятувало його родину від трощі "італійського Титаніка"

У своїй новій книзі Папа Франциск розповів, як його родина уникнула загибелі під час корабельної катастрофи.

Папа Римський Франциск у своїй автобіографії розповів, що його бабуся й дідусь мали плисти з Генуї до Буенос-Айреса в 1927 році, але корабель, на якому вони повинні були їхати, зазнав катастрофи.

Про це пише Vatican News.

Він розповів про спогади тих, хто пережив кораблетрощу. Під час рейсу пасажири відчули сильний поштовх та потужні вібрації. Один із свідків описав, як він кілька годин тримався за уламок дерева в океані і бачив, як гвинт і вал лівого двигуна відокремились, розірвавши корпус корабля.

За його словами, коли стало очевидно, що спокій пасажирів вже не допоможе, капітан віддав наказ зупинити двигуни, і пролунала тривожна сирена, а радисти подали перший сигнал SOS. Музиканти, як у фільмі "Титанік", продовжували грати на борту

"Почалася паніка. Багато пасажирів падали або викидалися за борт, тонули. Деяких здолав відчай. Інших живцем зжерли акули.» Пізніше, коли прибули інші бразильські пароплави, на місці катастрофи не знайшли жодного вцілілого. Франциск зазначає, що його родина також мала плисти цим кораблем, але вони обміняли квиток через нерозпродану власність", - розповідав він.

Папа Римський відмітив, що шлюпки не могли бути використані через нахил, а пасажири були змушені боротися за виживання. Капітан залишався на борту до кінця, змушуючи оркестр грати, але його тіло так і не знайшли. З понад 1200 пасажирів лише деякі вижили, і південноамериканські ЗМІ повідомляли про значно більшу кількість жертв, ніж вказувала італійська влада. Папа зазначає, що його родина мала плисти на цьому кораблі, але вони обміняли квиток.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск оголосив про своє бажання бути похованим у простій дерев’яній труні.

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