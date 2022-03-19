Папа Римський Франциск відвідав українських дітей у педіатричній лікарні Ватикана (фото)

Наразі там перебувають 19 дітей.

У суботу, 19 березня, Папа Римський Франциск відвідав українських дітей-біженців у дитячій лікарні Бамбіно Джезу в Римі.

Про це повідомляє CNN.

"Папа зупинився в кімнатах і відвідав усіх присутніх малечі, перш ніж повернутися до Ватикана", — йдеться у повідомленні.

CNN

Нині там госпіталізовано 19 дітей, які прибули з України після початку широкомасштабного вторгнення росії. Загалом їх прибуло близько 50.

Діти проходять лікування серед онкологічних та неврологічних захворювань, а також тяжких поранень від вибухів.

Раніше Папа Римський Франциск заявив, що трагедія війни в центрі Європи вражає увесь християнський світ, який знову постав перед "збоченим зловживанням владою" і "фанатичними інтересами загарбника".

Читайте також:

Болгарія з наступного року відмовиться від російського газу

Міжнародний трибунал для Путіна: колишні прем'єр-міністри Великої Британії пропонують створити аналог Нюрберзького процесу

"Неприйнятні для України та міжнародного співтовариства": у Ердогана перерахували список путінських вимог