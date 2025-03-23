Папа Римський Франциск вийшов після хвороби з закликом до миру в усіх країнах

Папа Римський Франциск благословив вірян на балконі лікарні Джемеллі, де він перебував з середини лютого.

Про це повідомило видання Vatican News.

"Ви з великою терпеливістю і витривалістю молитеся за мене: дуже дякую вам за це! Я теж молюся за вас. І разом молімося за припинення воєн і за мир, особливо в багатостраждальній Україні, в Палестині, Ізраїлі, Лівані, М'янмі, Судані, Демократичній Республіці Конго", – таким закликом Папа Франциск завершив свої роздуми з нагоди недільної молитви "Ангел Господній" 23 березня 2025 р., побажавши: "Нехай же Пречиста Діва Марія береже нас і далі супроводить в мандрівці до Пасхи", - сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що через хворобу понтифік буде вчитися знову говорити.

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