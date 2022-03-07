Папа Римський Франциск закликав гарантувати гуманітарні коридори в Україні

Під час недільної зустрічі з паломниками 6 березня 2022 р. він помолився паломниками за мир.

Папа Римський Франциск закликав припинити бойові дії та гарантувати гуманітарні коридори в Україні.

Про це повідомляє Vatican News.

Він зазначив, що через вторгнення Росії в Україні "течуть ріки крові та сліз".

"В цій багатостраждальній країні в драматичний спосіб з години на годину зростає потреба в гуманітарній підтримці.

Звертаюся з палким закликом, аби були дійсно забезпечені гуманітарні коридори та щоб було гарантовано і полегшено доступ допомоги на території в облозі, щоби принести життєво необхідну допомогу нашим братам і сестрам, пригнобленим бомбами та страхом.

Дякую всім, хто приймає біженців. Насамперед, благаю, щоби припинився збройний наступ і взяли верх переговори, щоби переважив здоровий глузд. І щоби знову дотримувалося міжнародне право!" - йдеться у його промові.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск назвав конфлікт в Україні справжньою війною.

Він особисто пішов до посольства Росії у Ватикані висловити послу РФ протест.