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Папа Римський Франциск закликав гарантувати гуманітарні коридори в Україні

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Папа Римський Франциск закликав гарантувати гуманітарні коридори в Україні

Associated Press

Під час недільної зустрічі з паломниками 6 березня 2022 р. він помолився паломниками за мир.

Папа Римський Франциск закликав припинити бойові дії та гарантувати гуманітарні коридори в Україні.

Про це повідомляє Vatican News.

Він зазначив, що через вторгнення Росії в Україні "течуть ріки крові та сліз". 

"В цій багатостраждальній країні в драматичний спосіб з години на годину зростає потреба в гуманітарній підтримці.

Звертаюся з палким закликом, аби були дійсно забезпечені гуманітарні коридори та щоб було гарантовано і полегшено доступ допомоги на території в облозі, щоби принести життєво необхідну допомогу нашим братам і сестрам, пригнобленим бомбами та страхом.

Дякую всім, хто приймає біженців. Насамперед, благаю, щоби припинився збройний наступ і взяли верх переговори, щоби переважив здоровий глузд. І щоби знову дотримувалося міжнародне право!" - йдеться у його промові.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск назвав конфлікт в Україні справжньою війною.

Він особисто пішов до посольства Росії у Ватикані висловити послу РФ протест.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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