Папа Римський може відвідати Київ і вже обговорив це з послом України (фото)

Папа Римський Франциск зустрівся з послом України у Ватикані Андрієм Юрашем. Сторони обговорили ймовірний візит понтифіка до Києва ще до його поїздки до Казахстану, запланованої на вересень.

Франциск заявив, що "дуже близький до України" і хоче висловити цю близькість своїм візитом.

Про це Юраш повідомив у Мережі.

"Моменти спілкування зі Святим Отцем завжди надихають. Особливо, коли є нагода обговорити та просувати таку тему, яка вже тривалий час перебуває "на столі", як-от візит Папи до України: Україна хоче зустріти та привітати Його Святість якнайшвидше, навіть до його поїздки до Казахстану", – йдеться у заяві українського посла.

“I am veryClose to&want toExpress thisCloseness thought myVisit to” -important words of PopeFrancis @Pontifex expressed during today’sMeeting withHolyFather.for many years&especiallySinceStart ofWar has beenWaiting forPope &’ll be happy toGreetHim beforeHisTrip toKazakhstan pic.twitter.com/livjRfzEA1 — Andrii Yurash (@AndriiYurash) August 6, 2022

Нагадаємо, наприкінці липня понтифік заявив, що хоче відвідати Київ, щоб завершити жорстоку війну Росії проти України.

Зауважимо, що 5 серпня Папа Римський зустрівся у Ватикані з митрополитом Антонієм, якого називають другим за впливом лідером Російської православної церкви.

У Києві провели благодійний забіг – щоб світ почув про звірячі вбивства бійців в Оленівці

Читайте також: