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Папа Римський може відвідати Київ і вже обговорив це з послом України (фото)

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Папа Римський може відвідати Київ і вже обговорив це з послом України (фото)

Фото: Twitter Андрія Юраша

Папа Римський Франциск зустрівся з послом України у Ватикані Андрієм Юрашем. Сторони обговорили ймовірний візит понтифіка до Києва ще до його поїздки до Казахстану, запланованої на вересень.

Франциск заявив, що "дуже близький до України" і хоче висловити цю близькість своїм візитом.

Про це Юраш повідомив у Мережі.

"Моменти спілкування зі Святим Отцем завжди надихають. Особливо, коли є нагода обговорити та просувати таку тему, яка вже тривалий час перебуває "на столі", як-от візит Папи до України: Україна хоче зустріти та привітати Його Святість якнайшвидше, навіть до його поїздки до Казахстану", – йдеться у заяві українського посла.

Нагадаємо, наприкінці липня понтифік заявив, що хоче відвідати Київ, щоб завершити жорстоку війну Росії проти України.

Зауважимо, що 5 серпня Папа Римський зустрівся у Ватикані з митрополитом Антонієм, якого називають другим за впливом лідером Російської православної церкви. 

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