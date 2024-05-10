Папа Римський на саміті миру може зустрітися з давнім суперником: кого запросив Зеленський

Український лідер вважає, що на представницькій зустрічі у Швейцарії, повинні бути представлені "всі погляди".

Президент України Володимир Зеленський особисто запросив на Саміту миру, який відбудеться в червні у Швейцарії, Вселенського патріарха Варфоломія.

Про це він повідомив під час традиційного вечірнього звернення в п’ятницю, 10 травня.

Окрім того, він передав особисте запрошення на цей представницький форум президенту Аргентини та прем’єр-міністру Ісландії.

“Я вдячний кожному за прагнення відновити повну дієвість міжнародного права. Не менш активно будемо діяти й надалі – усі континенти, усі погляди країн мають бути представлені на Саміті миру”, - наголосив він.

Минулого тижня стало відомо, що президентка Швейцарської конфедерації Віола Амгерд запросила Папу Римського Франциска на Глобальний саміт миру, який відбудеться 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоці.

Таким чином глави католицької та православної церков, які від часів розколу єдиної християнської церкви перебували у стані суперництва, отримають ще одну нагоду для зустрічі та порозуміння.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський повідомив, які питання будуть розглядати країни-учасниці на Саміті миру в Швейцарії.

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