Папа Римський на Великодній месі помолився українською і засудив війну в Україні

Папа Римський на Великодній месі помолився українською і засудив війну в Україні

На богослужінні Папа відзначив присутність мера Мелітополя Івана Федорова, його сім'ї та трьох українських парламентарів.

Папа Римський Франциск, після низки скандалів щодо позиції Ватикану по відношенню до нападу РФ на Україну, під час великодньої меси засудив жорстокість війни в Україні.

Про це пише "Голос Америки".

На урочистому богослужінні була присутня українська делегація. Зокрема — мер українського Мелітополя Іван Федоров, якого було затримано російськими військовими минулого місяця, а потім звільнено внаслідок обміну полоненими.

Папа відійшов від заздалегідь підготовленого тексту, щоб відзначити присутність на месі Івана Федорова, його сім'ї та трьох українських парламентарів.

Понтифік засудив "темряву і жорстокість війни".

"Всі ми молимося за вас та разом з вами. Ми молимося, бо сталося так багато страждань. Ми можемо тільки запропонувати вам наше суспільство, наші молитви і сказати вам: "Мужайтесь, ми разом із вами", — сказав Франциск.

Наприкінці проповіді він сказав українською мовою.: Христос воскрес!

Нагадаємо, що традиційний хресний хід у Страсну п'ятницю викликав скандал і обурення українців. У Ватикані вирішили, що хрест символічно понесуть українка та росіянка на знак примирення між народами.. Така ідея обурила багатьох українців.

Та попри обурення українців, хід за участі так званих "росіянки" та "українки" таки відбулася. Ватикан усе ж замінив попередньо опублікований текст про "братні народи" на мовчазну молитву, але саму церемонію залишив.

Також Папа Римський відзначивчя іншою неоднозначною заявою — щодо українських біженців у Європі. За його словасм, хвиля біженців з України нагадала про проблему расизму. Франциск вважає, що до українських біженців у Європі краще ставляться, ніж до біженців з Близького Сходу, Африки чи Азії.

"Це правда. Біженців класифікують. Є перший клас, другий клас, колір шкіри, (якщо) вони з розвиненої країни (чи) з нерозвиненої. Ми расисти і це погано", - висловився папа.