Папа Римський назвав війну в Україну "Третьою світовою" і знову заявив, що "немає добрих і злих"

За словами понтифіка, війна в Україні "не ковбойський фільм, у якому є добрі і злі".

Папа Римський Франциск заявив, що війна в Україні є "Третьою світовою". Водночас понтифік певен, що жертвою є не лише Україна.

Про це пише La Civiltà Cattolica.

"Триває війна, і я вважаю, що помилково думати, що це ковбойський фільм, у якому є добрі і злі… Помилкою є також думати, що це війна між Росією та Україною, та й усе. Ні. Ця війна є світовою війною. За століття ми бачили три (світові війни. – Ред.): між 1914 і 1918 роками, між 1939 і 1945 роками, і зараз", – сказав Франциск.

Папа зазначив, що, як і в будь-якому конфлікті насамперед страждає народ. У цьому випадку — український і чомусь, на думку Франциска, російський.

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"Після розмови про Україну я подумав сказати слово про страждання двох народів, українського та російського. Бо на війнах страждає народ, народ... Тоді я згадав і ту дівчину, яку підірвали (пропагандистку Дар'ю Дугіну. – Ред.). На цьому етапі все, що я сказав до цього моменту, було забуто, і увага була звернена лише на це посилання. Але я розумію реакцію людей, тому що вони дуже страждають", – сказав понтифік.

Також він знову висловив сказану раніше тезу, що НАТО нібито спровокувало Росію. Папа нагадав про свою бесіду з главою однієї з держав (яким саме, Франциск не уточнив), який поділилився побоюваннями, що "НАТО гавкає у двері Росії", яка побоюється за безпеку своїх кордонів.

"Тут жертвою цього конфлікту є Україна. Чому цієї війни не вдалося уникнути. Щоб зрозуміти, нам потрібно дослідити динаміку розвитку конфлікту. Існують міжнародні фактори, які сприяли розв’язанню війни", – додав він.

Крім того папа згадав про свій візит до російського посольства у Ватикані, назвавши такий крок "безпрецедентним".

"Папа ніколи не відвідує посольство. Він приймає послів особисто лише під час вручення ними вірчих грамот, а потім наприкінці місії з прощальним візитом. Я сказав послу, що хотів би поговорити з президентом Путіним", – підсумував Франциск.

Раніше Папа Римський розповів деталі своєї участі у звільненні захисників "Азовсталі". Як виявилося, він брав участь у найбільшому обміну полоненими між Україною та РФ, під час якого вдалося звільнити понад 200 захисників Маріуполя.

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