Папа Римський несподівано упав у своїй резиденції у Ватикані: в якому він стані

У четвер, 16 січня, Папа Римський Франциск отримав забій правого передпліччя після того, як несподівано упав у своїй резиденції в Ватикані.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на пресслужбу Святого престолу.

У Ватикані додали, що падіння понтифіка минулося без важких наслідків.

“Сьогодні вранці після падіння в резиденції Санта-Марта Папа Римський Франциск отримав забій правого передпліччя, без переломів. Руку в якості запобіжного заходу знерухомили”, – йдеться у повідомленні.

Травма не завадила заходам, які були заплановані на цей день за участі очільника католицької церкви. На сьогоднішніх фотографіях видно, що Папа Франциск використовує просту тканинну перев’язку, обмотану навколо шиї, щоб підтримувати праву руку.

Ця травма стала другою за останні шість тижнів для Папи Римського, який отримав синці на обличчі під час падіння в грудні. Тоді він послизнувся, встаючи з ліжка, і вдарився підборіддям об тумбочку.

За останні два роки Папа Римський кілька разів хворів на грип і супутні хвороби. Він також переніс операцію в 2021 році, щоб усунути хворобливий стан під назвою дивертикуліт, і знову в 2023 році, щоб вправити грижу.

Минулого тижня помічник прочитав дипломатам велику промову від імені Франциска, який страждав від наслідків застуди.

Суверенному понтифіку, який від 2013 року є духовним лідером 1,4 мільярда членів католицької церкви, у грудні виповнилося 88 років. Він часто використовує паличку або інвалідний візок, щоб пересуватися через біль у колінах або в спині.

Водночас він виключає можливість піти у відставку через проблеми зі здоров’ям, як це зробив його попередник Бенедикт XVI. "Я в порядку. Церквою керують розумом і серцем, а не ногами”, – стверджує Папа Римський.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск оголосив про своє бажання бути похованим у простій дерев’яній труні.

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