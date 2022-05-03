Папа Римський: "Орбан сказав, що Росія збирається закінчити війну до 9 травня"

Папа Римський: "Орбан сказав, що Росія збирається закінчити війну до 9 травня"

Папа Римський Франциск заявив, що Росія збирається закінчити війну до 9 травня.

Про це йому нібито розповів прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час особистої зустрічі.

Про це Папа сказав в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.

"Орбан, коли я з ним зустрівся, сказав мені, що у росіян є план, що все закінчиться 9 травня. Сподіваюся, це так.... Бо зараз це не просто Донбас, це Крим, це Одеса, це забирає в України чорноморський порт, от і все. Я песимістично налаштований, але ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити війну", - заявив Папа Римський.

Крім того, Папа також сказав, що готовий зустрітися з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним у Москві. Водночас до Києва їхати Папа Римський не бачить сенсу.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія попереджала Угорщину про війну в Україні.

Папа Римський сам пішов до посольства Росії у Ватикані висловити послу РФ протест

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