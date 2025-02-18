Папа Римський після госпіталізації заявив близьким, що може померти – Politico

У Politico припускають, що у разі смерті Франциска адміністрація Трампа може вплинути на вибори нового Папи, який буде лояльнішим до Білого дому.

88-річний Папа Римський Франциск досі перебуває у лікарні, куди його госпіталізували з важким бронхітом. У приватних розмовах понтифік побоюється, що цього разу не переживе чергове загострення.

Про це пише Politico з посиланням на власні джерела.

Раніше цього місяця Папа був госпіталізований у спеціальну палату лікарні в Римі з респіраторною інфекцією, і з тих пір він був змушений скасувати низку публічних виступів.

Як повідомляла пресслужба Ватикану, бронхіт понтифіка, якому в юності видалили частину легені, перейшов у "полімікробну інфекцію" зі "складною клінічною картиною". Стан Папи Римського погіршився

"За словами двох людей, знайомих із ситуацією, Франциск страждав від сильного болю і приватно висловив упевненість, що цього разу не виживе", – пишуть у виданні.

У неділю лікарі засмутили Папу, заборонивши йому читати його звичайну ранкову молитву Angelus (Ангела Господнього), яку він рідко пропускав, навіть перебуваючи в лікарні, сказав ще одне джерело. Тепер він діє виключно за вказівкою лікарів. Папа спочатку чинив опір поїздці до лікарні, але йому недвозначно сказали, що він ризикує померти, якщо залишиться у своїй кімнаті у Ватикані, додала друга людина.

У зв’язку з погіршенням його здоров’я протягом останнього місяця Франциск також перейшов до завершення ключових ініціатив і призначення на ключові посади людей, які його підтримували.

Видання нагадує, що відколи він став папою у 2013 році, Франциск прагнув зробити Церкву більш інклюзивною, відкривши ключові ролі для жінок та ЛГБТ+ людей. Хоча це викликало бурхливу реакцію багатьох консерваторів, ліберали скаржаться, що реформи були недостатніми. Тим часом зусилля Папи покласти край нестримному насильству над дітьми з боку католицьких священнослужителів принесли неоднозначні результати.

Адміністрація Трампа може вплинути на вибори нового Папи

Перш ніж його здоров'я погіршилося, Франциск переживав політично чутливий момент. Раніше цього місяця він висловив критиву віце-президенту Сполучених Штатів Дж. Д. Венсу щодо характеристики Ordo Amoris, теологічної концепції, пов’язаної з любов’ю, яку Венс використовував для виправдання міграційної політики президента Дональда Трампа.

Критика Папи викликала лють у Білому домі, підвищивши перспективу дуже політизованої боротьби за престолонаслідування, якщо Франциск помре.

"Вони (адміністрація Трампа – Ред.) вже вплинули на європейську політику, у них не буде проблем вплинути на конклав (збори кардиналів, які скликаються після смерті або відставки папи римського для обрання нового папи – Ред.). Вони можуть шукати когось менш конфронтаційного", — сказав аналітик політики Ватикану, маючи на увазі адміністрацію Трампа.

Нагадаємо, що недавно Папа Римський назвав українців і росіян "двоюрідними братами".

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