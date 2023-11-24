Папа Римський пообідав з групою трансгендерних жінок, які працюють у секс-бізнесі

Під час спільної трапези з главою Ватикану обідали загалом 1200 осіб.

Папа Римський Франциск розділив спільну трапезу із групою трансгендерних жінок, багато з яких є секс-працівниками, що емігрували з Південної Америки. Обід був організований Католицькою церквою з нагоди Всесвітнього дня бідних.

Про це в четвер, 23 листопада, повідомляє видання Fox News.

Папа Франциск і трансгендерні жінки зав’язали близькі стосунки після того, як суверенний понтифік прийшов їм на допомогу під час пандемії Covid-19, коли вони не могли працювати. Тепер вони щомісяця зустрічаються з Папою Франциском і отримують ліки, гроші та засоби гігієни.

Трансгендерна жінка на обіді з Папою Римським Франциском / Фото: Associated Press

“Раніше церква була для нас закрита. Вони не сприймали нас як нормальних людей, вони сприймали нас як диявола”, – сказала одна з учасниць цього дійства.

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Під час спільної трапези з главою Ватикану обідали загалом 1200 осіб.

Запрошення на обід трансгендерні жінки отримали після того, як на початку цього місяця Ватикан оприлюднив суперечливий документ, у якому говориться, що особам, які страждають на розлад гендерної ідентичності, за певних обставин слід дозволити хрещення та бути хрещеними батьками.

Нагадаємо, у польському місті Домброві Гурнічій священники у храмі влаштували оргію із чоловіком-повією.

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