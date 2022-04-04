Папа Римський розмірковує про поїздку до України і готує зустріч з Кирилом

Папа Римський розмірковує про поїздку до України і готує зустріч з Кирилом

Наразі Ватикан готує зустріч Папи з очільником РПЦ патріархом Кирилом.

Папа Римський Франциск заявив, що обмірковує пропозицію відвідати Україну. Він не впевнений, чи це можливо та доцільно зробити зараз.

Про це інформує Vatican News.

"Я щиро відповів, що планую поїхати... Мене запитали, чи планується поїздка до України, я сказав, що це питання розглядається. Але я не знаю, чи можна це зробити, чи зручно це робити, чи на краще це, і чи маю я це робити. Все це в повітрі", – зазначив понтифік.

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Папа запевнив, що Святий Престол робить все, що в його силах, аби зупинити війну: "Ми не можемо оприлюднити все, що вони роблять, для обачності, для конфіденційності, але ми розсуваємо межі нашої роботи".

Також Франциск зізнався, що наразі триває робота над організацією його зустрічі з очільником РПЦ патріархом Кирилом. Можливим місцем зустрічі розглядають Близький Схід.

Раніше митрополит Епіфаній заявив, що глава РПЦ Кирил став на бік антихриста.

Зазначимо, що 3 квітня патріарх Кирило демонстративно відправив богослужіння у головному храмі збройних сил РФ, який раніше хотіли прикрасити мозаїками Путіна і Сталіна. Під час проповіді Кирило заявив, що служба в армії Росії – це "подвиг".

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