Папа Римський відреагував на спалення Корану у Швеції: сказав, що "відчуває огиду"

Понтифік каже, що жодна священна книга не повинна бути осквернена, і відкидає ідею дозволити образливі протести в ім’я свободи слова.

Папа Римський Франциск засудив спалення Корану минулого тижня у Швеції, сказавши, що відчуває “злість та огиду”, побачивши осквернення мусульманської священної книги.

Про це пише Al Jazeera.

В інтерв’ю, опублікованому в понеділок, 3 липня, в газеті Об’єднаних Арабських Еміратів Al Ittihad, Папа сказав: “Будь-яку книгу, яка вважається священною, слід поважати, щоб поважати тих, хто в неї вірить”.

“Я відчуваю злість і огиду через ці дії”, — додав він.

28 червня, коли багато мусульман святкували Курбан-байрам, чоловік у Стокгольмі порвав і спалив Коран біля мечеті, викликавши широке засудження, зокрема з боку урядів Туреччини та Саудівської Аравії.

2 липня Організація ісламського співробітництва (OIC), група з 57 держав, заявила, що необхідні колективні заходи та використання міжнародного права, щоб зупинити релігійну ненависть.

У заяві OIC йдеться: “Ми повинні надсилати постійні нагадування міжнародній спільноті щодо термінового застосування міжнародного права, яке чітко забороняє будь-яку пропаганду релігійної ненависті”.

3 липня Саудівська Аравія викликала посла Швеції через інцидент, щоб закликати Стокгольм “припинити всі дії, які прямо суперечать міжнародним зусиллям, спрямованим на поширення цінностей терпимості, поміркованості та неприйняття екстремізму і підривають необхідну взаємну повагу до відносин між народами та державами”. Про це повідомляє Саудівське агентство преси.

Хоча шведська поліція надала дозвіл на протест, чоловіка, який спалив Коран, звинуватили в агітації проти етнічної чи національної групи.

Інцидент, який також засудили шведський уряд і Вашингтон, викликав масові протести в Багдаді.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Швеції настав час подумати про свою ідентичність.

“Це серйозна ситуація з безпекою. Немає причин ображати інших людей”, — сказав він.

Хоча шведська поліція відхилила кілька нещодавніх заявок на демонстрації проти Корану, суди скасували ці рішення, заявивши, що вони порушують свободу слова.

У своєму інтерв’ю Папа відкинув аргументацію свободи слова.

“Свобода слова ніколи не повинна використовуватися як засіб зневаги до інших, і дозвіл на це відкидається та засуджується”, — сказав він.

Антимусульманські протести у Швеції спалахували й раніше.

Наприкінці січня Туреччина призупинила переговори щодо заявки Швеції на членство в НАТО після того, як датський ультраправий політик спалив копію Корану біля турецького посольства в Стокгольмі.

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