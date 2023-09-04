Папа Римський виправдався за слова про "матінку-Росію": просить не "скасовувати культуру через політику"

Папа Франциск визнав, що його заяви про "велику матінку-Росію" були невдало сформульовані, і сказав, що його наміром було нагадати молодим росіянам про "велику культурну", а не політичну спадщину.

Про це пише Reuters.

Папа заявив, що він не думав про імперіалізм, роблячи подібні заяви та визнав, що це було не найкращим способом висловитись про РФ.

"Я не думав про імперіалізм, коли говорив це. Можливо, це не найкращий спосіб висловитися, але, говорячи про велику Росію, я думав не стільки географічно, скільки культурно", - сказав Франциск у розмові з журналістами, повертаючись з Монголії.

Водночас понтифік заявив, що "російську культуру не можна скасовувати через політичні питання".

"Це був випадковий коментар, який спав мені на думку, тому що я вивчав її (російську історію) в школі. Російська культура має таку красу, таку глибину. Вона не повинна бути скасована через політичні проблеми. У Росії були темні політичні роки, але спадщина існує, вона доступна для всіх", - сказав він, пояснюючи, чому він згадав царів Петра і Катерину.

Нагадаємо, Папа Римський заявив росіянам, що вони – "спадкоємці великої імперії", і закликав не відмовлятися від цієї спадщини. Це розізлило українців, адже саме ці наративи використовує Путін, пояснюючи масові вбивства українців.

У МЗС України наголосили, що Франциск поширює російські великодержавні наративи, якими Москва виправдовує свою агресивну політику і вбивства українців.

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