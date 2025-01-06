Папа Римський вперше в історії призначив жінку префектом Ватикану: хто вона

Високопреподобна сестра Симона Брамбілла MC очолить Дикастерію в справах богопосвяченого життя.

Сестра Сімона Брамбілла стане префектом департаменту, відповідального за всі релігійні ордени Католицької Церкви.

Про це повідомляє Vatican News.

60-річна Сімона Брамбілла стала першою жінкою, яка очолить Дикастерій, про що повідомив у понеділок, 6 січня, у Ватикані Папа Римський Франциск. Він призначив високопреподобну сестру Симону Брамбіллу MC, дотеперішню секретарку Дикастерію Інститутів богопосвяченого життя і Товариств апостольського життя, префектом цього відомства Римської курії.

Сестра Симона Брамбілла: що відомо про неї

Симона Брамбілла народилася на півночі Італії 1965 року.

Вона навчалася на медсестру, а 1988 року вступила до Згромадження Місіонерок Божої Матері Утішительки, де 1991 року склала перші обіти.

Згодом Симона Брамбілла викладала в Інституті психології папського Григоріянського університету, де 2008 року також захистила докторат із психології.

Сестра також була генрадницею в своєму згромадженні та генеральною настоятелькою.

Служіння Симона Брамбілла закінчила 2023 року.

Нагадаємо, раніше Папа Римський звернувся до вірян з новорічною промовою. Понтифік також закликав лідерів заможних держав "пробачити борги" біднішим країнам, щоб їхні народи не були "розчавлені боргами".

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