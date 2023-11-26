Папа Римський захворів: через обстеження скасували всі аудієнції

Через застуду були скасовані робочі аудієнції Папи Франциска.

Він побував в лікарні для обстеження легень.

Про це інформує Vatican News.

У суботу, 25 листопада 2023 р., директор пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні поширив повідомлення про те, що скасовані всі аудієнції Папи Франциска, заплановані на цей ранок, через легку застуду.

Після обіду Маттео Бруні також повідомив, що Папа прибув до римської лікарні «Gemelli Isola», де пройшов комп’ютерну томографію, щоб «виключити загрозу легеневих ускладнень». «Результати обстеження негативні, тож він повернувся до “Дому святої Марти”», – інформує речник.

Нагадаємо, що 29 березня цього року Папа Франциск був госпіталізований в римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі з діагнозом респіраторної інфекції, де провів кілька днів і був виписаний 1 квітня.

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