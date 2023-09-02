Папа Римський закликав наслідувати традиції Монгольської імперії

Папа Римський Франциск зустрівся з президентом Монголії. У межах візиту він відзначив традиції каїни, які походять з Монгольської імперії.

Про це повідомляє UPI.

"Модель, яку варто наслідувати"

За словами Франциска, імперії протягом століть вдавалося утримувати дуже далекі та різноманітні землі. Він захоплюється цим фактом.

"Це свідчить про чудову здатність ваших предків бачити визначні якості народів, що населяли її величезну територію, та ставити ці якості на службу спільному розвитку. Цю модель слід цінувати та впроваджувати в наш час", – сказав він.

Нагадаємо, глава Української греко-католицької церкви (УГКЦ) патріарх Святослав Шевчук заявив, що очікує пояснення від Папи Римського Франциска через великодержавні ідеї, які він озвучив на зустрічі з російською католицькою молоддю.

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