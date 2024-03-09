Папа Римський закликав Україну підняти “білий прапор” і розпочати переговори

Глава католицької церкви вперше використав такі терміни, як “білий прапор” або “переможений” в обговоренні війни в Україні.

Папа Римський Франциск вважає, що для України було б “мужнім вчинком” підняти “білий прапор" та розпочати переговори Росією за участі міжнародних посередників.

Про це він сказав в інтерв’ю швейцарській телерадіокомпанії RSI, текстовий варіант якого з’явився в суботу, 9 березня.

В інтерв’ю понтифіка запитали про його позицію щодо дебатів між тими, хто каже, що Україна повинна здатися, оскільки вона не змогла дати відсіч російським військам, і тими, хто каже, що це легітимізує дії Росії, яка вважатиме себе сильнішою стороною. Інтерв'юер використав у запитанні термін "білий прапор".

“Я вірю, що ті, хто бачать ситуацію, ті, хто думають про людей, ті, хто має сміливість підняти білий прапор і вести переговори, сильніші. І сьогодні про це можна домовитися за допомогою міжнародних сил. Слово вести переговори - сміливе слово. Коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре, тобі потрібно мати мужність домовлятися”, - заявив Папа Римський.

Як зазначає Reuters, глава католицької церкви вперше використав такі терміни, як “білий прапор” або “переможений” в обговоренні війни в Україні. Водночас в іншому фрагменті інтерв’ю, в якому мова йшла про війну Ізраїлю і ХАМАС, він наголосив, що “переговори ніколи не є капітуляцією”.

“Вам соромно, але скількома смертями це закінчиться? Вчасно домовляйтеся, шукайте якусь країну, що виступить посередником. Сьогодні, наприклад, у війні в Україні, є багато охочих виступити посередниками. Туреччина запропонувала себе для цього. І інші. Не соромтеся вести переговори, поки не сталося гірше”, - звернувся Папа Римський до українців, які стали жертвами російського вторгнення, і при цьому ніяк не засудивши дії держави-агресора.

Нагадаємо, Туреччина заявила про готовність прийняти у себе мирний саміт щодо війни в Україні, але також хоче запросити на переговори представників Росії.

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