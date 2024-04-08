Папа Римський закликав Україну та Росію обміняти полонених у форматі "всіх на всіх": що про це відомо

Папа Римський Франциск закликав Україну та Росію обміняти полонених у форматі “всіх на всіх”. Це сталося внаслідок активної роботи української сторони.

Про це в ефірі “Радіо Свобода” розповів омбудсмен Дмитро Лубінець.

“Я не можу сказати, що зараз у мене є передчуття, що ми на порозі якогось великого обміну всіх на всіх… Єдина проблема, з якою ми стикаємось – це небажання російської сторони проводити обмінні процеси”, – сказав Дмитро Лубінець.

Він також додав, що російська сторона роздумує, чи допустити турецького омбудсмена до українських військовополонених.

“Скажемо так, це ще один з елементів нашої тактики, як змінити ситуацію з порушенням прав військовополонених на території Російської Федерації”, – підкреслив Лубінець.

Нагадаємо, що солдати окупаційної армії РФ розстріляли трьох беззбройних українських військовополонених поблизу села Кринки, у Херсонській області.

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