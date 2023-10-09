Папа Римський закликав усіх молитися за мир в Ізраїлі та Палестині

Понтифік сказав, що "з побоюванням і скорботою" слідкує за останніми новинами з Ізраїлю.

Папа Римський Франциск закликав припинити бойові дії в Ізраїлі та Палестині та молитися за мир.

Заклик понтифіка передає видання Vatican News.

"Будь ласка, припиніть напади та покладіть зброю. Зрозумійте, що тероризм і війна не ведуть до жодного рішення, а лише до смерті та страждань багатьох невинних людей. Війна – це завжди поразка! Кожна війна – це поразка", — сказав він.

Під час виступу після недільної молитви 8 жовтня, понтифік сказав, що "з побоюванням і скорботою" слідкує за останніми новинами з Ізраїлю, "де насильство спалахнуло ще лютіше, спричинивши сотні смертей і поранених".

Він висловив співчуття сім'ям загиблих і сказав, що молиться за них і за "всіх тих, хто переживає години жаху і страждань".

Папа закликав усіх молитися за мир в Ізраїлі та Палестині.

Нагадаємо, 7 жовтня палестинські бойовики ХАМАС здійснили раптову атаку на Ізраїль, випустивши сотні ракет і здійснивши збройні вторгнення.

Тим часом прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу попередив, що війна "триватиме без застережень і буде довгою.

Відомо, що в Ізраїлі загинули двоє українок. За заявою МЗС, тіла жінок намагаються повернути до України.

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