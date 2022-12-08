Папа Римський залився слізьми, згадавши під час молитви про народ України: відео

Понтифік розплакався під час традиційної молитви до Діви Марії, коли хотів висловити подяку від українців.

У четвер, 8 грудня, Папа Римський Франциск під час традиційної молитви до Діви Марії розплакався, коли хотів принести подяку українців “за мир, який ми давно просимо у Господа”.

Про це повідомляє Vatican News.

Біля підніжжя статуї Непорочного Зачаття на Іспанській площі в Римі, яка знову була заповнена людьми після двох років карантинних обмежень через пандемію коронавірусу, понтифік промовляв традиційну молитву до Діви Марії. Він традиційно говорив слова подяки від імені різних людей - молодих і старих, від дітей.

“Пречиста Діво, сьогодні я хотів би принести Тобі подяку українського народу…” - на цих словах голос Папи Римського затремтів і він не зміг одразу продовжити, захлинаючись через сльози.

Після паузи, яка тривала декілька секунд, підбадьорений оплесками людей на площі понтифік продовжив: “Я хотів би передати подяку українського народу за мир, який ми давно просимо у Господа. Натомість я все ще маю представити Тобі благання дітей, старих, батьків і матерів, молодих людей цієї змученої землі. Але насправді ми всі знаємо, що Ти з ними і з усіма стражданнями, як Ти була біля хреста Свого Сина. Спасибі тобі, наша Мати! Дивлячись на Тебе, безгрішну, ми можемо продовжувати вірити і сподіватися, що любов переможе ненависть, правда переможе брехню, прощення переможе образу, мир переможе війну”.

Нагадаємо, раніше міський голова Львова Андрій Садовий та його дружина Катерина Кіт-Садова зустрілися з Папою Римським. Вони подарували йому хрест з осколком російської ракети.

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