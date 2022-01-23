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Папа Римський запропонував помолитися за Україну через імовірний напад Росії

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Папа Римський запропонував помолитися за Україну через імовірний напад Росії

Associated Press

Понтифік запропонував зробити наступну середу, 26 січня, Днем ​​молитви за мир.

Папа Римський Франциск стурбований ситуацією щодо стягування російських військ до кордонів України і запропонував провести 26 січня День молитви за мир у світі і Україні, зокрема.

Про це він сказав під час традиційної недільної проповіді перед вірянами на майдані Святого Петра у Римі, пише Vatican News

Він зауважив, що на тлі можливого нападу Росії на Україну зростає напруженість. За його словами, вторгнення РФ може поставити під питання безпеку Європи.

"З великим занепокоєнням стежу за зростанням напруженості, яке загрожує завдати нового удару по миру в Україні та поставити під питання безпеку європейського континенту. З огляду на ситуацію я пропоную 26 січня провести День молитви за мир", - запропонував понтифік.

Він також закликав усіх людей молитися Всевишньому, щоб кожна дія та ініціатива політиків служили людському братерству, а не особистим інтересам.

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