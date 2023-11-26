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Папа Римський заявив, що хворіє на запалення легенів: раніше лікарі це заперечували

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Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Папа Римський заявив, що хворіє на запалення легенів: раніше лікарі це заперечували

Папа Римський Франциск / Фото: Associated Press

Він зазначив, що 1 грудня вирушить до Дубаю на кліматичну конференцію ООН.

Папа Римський Франциск заявив, що захворів на запалення легенів.

Про це він сказав під час традиційного недільного звернення, передає The Washington Post.

"Сьогодні я не можу виступити з вікна (Апостольського палацу — ред.), тому що у мене запалення легень", — повідомив понтифік.

Натомість Франциск уділив традиційне благословення під час відеозвернення з каплиці у своїй резиденції.

Він зазначив, що 1 грудня вирушить до Дубаю на кліматичну конференцію ООН.

"Крім війни, нашому світу загрожує ще одна велика небезпека — зміна клімату, яка ставить під загрозу життя на Землі, особливо майбутніх поколінь", — додав понтифік.

У суботу Франциск відвідав римську лікарню для сканування, яке, за словами Ватикану, виключило ускладнення в легенях.

Ватикан не надав жодних пояснень очевидної різниці між своєю заявою в суботу і тим, що Папа сказав у неділю.

Раніше повідомлялося, що Папа Римський пообідав з групою трансгендерних жінок, які працюють у секс-бізнесі.

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Дата публікації
Перегляди
49
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