Папа Римський заявив, що не зустрічатиметься з патріархом РПЦ Кирилом

Папа Римський заявив, що не зустрічатиметься з патріархом РПЦ Кирилом

Папа Римський Франциск заявив, що він скасував зустріч із патріархом РПЦ Кирилом, яка повинна була відбутись у червні.

Також понтифік заявив, що він не планує візит до Києва, оскільки на його думку це не вплине на закінчення війни.

Про це повідомляє аргентинське видання La Nacion.

Франциск розповів, що зустріч з Кирилом була запланована в Єрусалимі на червень, проте Папа її скасував, щоб "не було непорозумінь".

Понтифік зазначив, що він не планує візиту до Києва.

"Яка користь Папі Римському від поїздки до Києва, якщо наступного дня війна продовжиться?", - сказав Франциск.

Нагадаємо, командир 36-ї окремої бригади морської піхоти майор Сергій Волина написав листа Папі Франциску, аби той допоміг врятувати людей з Маріуполя.

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