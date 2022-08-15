Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Папа Римський заявив, що війна в Україні відвернула увагу від проблеми голоду у світі

Дата публікації
Перегляди
145
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Папа Римський заявив, що війна в Україні відвернула увагу від проблеми голоду у світі

Фото: Associated Press

Франциск закликав міжнародну спільноту ефективно відреагувати на надзвичайну ситуацію в Африці.

Папа Римський Франциск заявив у неділю, 14 серпня, що війна в Україні відвернула увагу від проблеми голоду у світі, і закликав до термінової продовольчої допомоги Сомалі.

Про це інформує Reuters.

"Люди цього регіону, які і так живуть у дуже небезпечних умовах, зараз перебувають у смертельній небезпеці через посуху", – сказав понтифік у своєму щотижневому виступі на площі Святого Петра, маючи на увазі Африканський Ріг (Сомалі, Джібуті, Ефіопія та Еритрея. – Ред.)

Франциск закликав міжнародну спільноту ефективно відреагувати на цю надзвичайну ситуацію.

"На жаль, війна відволікає увагу та ресурси, але це цілі, які вимагають найбільшої відданості: боротьба з голодом, охорона здоров’я, освіта", – сказав він.

Раніше Папа Римський заявляв, що не вважає війну в Україні протистоянням добра і зла і припускав, що РФ могли спровокувати.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація