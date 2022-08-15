Папа Римський заявив, що війна в Україні відвернула увагу від проблеми голоду у світі

Папа Римський Франциск заявив у неділю, 14 серпня, що війна в Україні відвернула увагу від проблеми голоду у світі, і закликав до термінової продовольчої допомоги Сомалі.

Про це інформує Reuters.

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"Люди цього регіону, які і так живуть у дуже небезпечних умовах, зараз перебувають у смертельній небезпеці через посуху", – сказав понтифік у своєму щотижневому виступі на площі Святого Петра, маючи на увазі Африканський Ріг (Сомалі, Джібуті, Ефіопія та Еритрея. – Ред.)

Франциск закликав міжнародну спільноту ефективно відреагувати на цю надзвичайну ситуацію.

"На жаль, війна відволікає увагу та ресурси, але це цілі, які вимагають найбільшої відданості: боротьба з голодом, охорона здоров’я, освіта", – сказав він.

Раніше Папа Римський заявляв, що не вважає війну в Україні протистоянням добра і зла і припускав, що РФ могли спровокувати.

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