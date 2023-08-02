Папа Римський заявив, що Європі не вистачає креативу для врегулювання війни в Україні

Крім того Папа розкритикував збільшення інвестицій у виробництво зброї.

Папа Римський Франциск закликав Європу знайти "сміливі шляхи" для припинення війни в Україні.

Про це понтифік сказав під час візиту до Португалії, передає Vatican News.

"Куди ти пливеш (Європо. – Ред.), якщо не показуєш світові шляхи миру, креативні шляхи для того, щоб покласти край війні в Україні та багатьом іншим конфліктам, що спричиняють стільки кровопролиття?", – сказав Франциск.

Понтифік закликав Європу прагнути будувати мости миру, братерства за допомогою "креативності" у світі.

Крім того Папа розкритикував збільшення інвестицій у виробництво зброї, що, на його думку, означає "виснаження справжнього людського капіталу: освіти, охорони здоров’я, соціальної держави".

Суперечливі заяви Папи Римського про війну в Україні

Раніше понтифік сказав, що вважає росіян "великим народом" і не вірить у жорстокість громадян РФ щодо України

Також він заявляв, що не вважає війну в Україні протистоянням добра і зла і припускав, що РФ могли спровокувати.

Крім того, на думку Франциска, війна в Україні є "Третьою світовою". Водночас понтифік певен, що жертвою є не лише наша держава.

Закликаючи РФ повернутися до "зернової угоди", понтифік неоднозначно заявив, що звертається до "своїх братів, влади Російської Федерації".

У Будапешті Папа Римський обіймами та поцілунком привітав підсанкційного митрополита РПЦ Іларіона Алфєєва.