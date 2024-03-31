Папа Римський зробив несподіваний заклик до України та Росії під час великодньої проповіді

Глава католицької церкви, вірні якої сьогодні святкують Великдень, згадав про різні конфлікти, які відбуваються в усьому світі.

Під час великодньої проповіді перед традиційним благословенням Urbi et Orbi у неділю, 31 березня, Папа Римський Франциск закликав Росію та Україну обміняти військовополонених за формулою "всіх на всіх".

Про це повідомляє Vatican News.

У своїй промові з лоджії базиліки Святого Петра глава католицької церкви, вірні якої сьогодні святкують Великдень, згадав про різні конфлікти, які відбуваються в усьому світі — на Близькому Cході, на Кавказі та, звичайно, в Україні.

Папа Римський, слова якого цитує офіційне видання Ватикану, звернувся з рішучим закликом до “поваги до принципів міжнародного права” та висловив “бажання загального обміну всіма полоненими між Росією та Україною: усіх на всіх!”.

Франциск завершив свою проповідь проханням, щоб воскреслий Христос відкрив шлях надії для людей, які страждають “від насильства, конфліктів, відсутності продовольчої безпеки, а також наслідків зміни клімату, і нехай Він потішить жертв усіх форм тероризму”.

Нагадаємо, нещодавно Папа Римський Франциск після хвилі критики через "білий прапор для України" знову закликав до мирних переговорів і завершення війни.

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