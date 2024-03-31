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Папа Римський зробив несподіваний заклик до України та Росії під час великодньої проповіді

Папа Римський зробив несподіваний заклик до України та Росії під час великодньої проповіді

Папа Римський Франциск під час великоднього благословення Urbi et Orbi / Фото: Associated Press

Глава католицької церкви, вірні якої сьогодні святкують Великдень, згадав про різні конфлікти, які відбуваються в усьому світі.

Під час великодньої проповіді перед традиційним благословенням Urbi et Orbi у неділю, 31 березня, Папа Римський Франциск закликав Росію та Україну обміняти військовополонених за формулою "всіх на всіх".

Про це повідомляє Vatican News.

У своїй промові з лоджії базиліки Святого Петра глава католицької церкви, вірні якої сьогодні святкують Великдень, згадав про різні конфлікти, які відбуваються в усьому світі — на Близькому Cході, на Кавказі та, звичайно, в Україні.

Папа Римський, слова якого цитує офіційне видання Ватикану, звернувся з рішучим закликом до “поваги до принципів міжнародного права” та висловив “бажання загального обміну всіма полоненими між Росією та Україною: усіх на всіх!”.

Франциск завершив свою проповідь проханням, щоб воскреслий Христос відкрив шлях надії для людей, які страждають “від насильства, конфліктів, відсутності продовольчої безпеки, а також наслідків зміни клімату, і нехай Він потішить жертв усіх форм тероризму”.  

Нагадаємо, нещодавно Папа Римський Франциск після хвилі критики через "білий прапор для України" знову закликав до мирних переговорів і завершення війни.

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