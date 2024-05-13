Папа Римський зробив нову заяву про обмін полоненими між РФ та Україною

Понтифік запевнив у готовності сприяти будь-яким зусиллям у цьому напрямку.

Папа Римський Франциск під час недільної молитви 12 травня знову закликав до обміну полоненими між Україною та Росією.

Про це повідомляє Vatican News.

"Я знову звертаюся із закликом до загального обміну всіх полонених між Росією та Україною, запевняючи у готовності Святого престолу посприяти будь-яким зусиллям у цьому напрямку, особливо щодо важкопоранених і хворих. І надалі молімося за мир в Україні, в Палестині, в Ізраїлі, в М'янмі. Молімося за мир", - сказав Франциск.

Нагадаємо, нещодавно Папа Римський Франциск після хвилі критики через "білий прапор для України" знову закликав до мирних переговорів і завершення війни.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про заяву Папи про білий прапор, реакції на неї та мету таких висловлювань.

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