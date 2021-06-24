Папа Римський зустрівся з "Людиною-павуком": понтифіку подарували маску супергероя

Він попросив понтифіка помолитися за хворих дітей і їх батьків.
На аудієнцію Папи римського Франциска прийшов чоловік в костюмі супергероя — Людини-павука.
Про це пише Reuters.
Це — 28-річний італієць Маттео Вільярдіта, який вже кілька років переодягається в супергероя, щоб безплатно розважати дітей в лікарнях. Вільярдіта попросив понтифіка помолитися за хворих дітей і їх батьків.
Волонтер подарував йому маску "Людини-павука" — щоб показати, що він щодня бачить страждання хворих дітей.
Також чоловік заснував спільноту однодумців, які, переодягаючись у персонажів з коміксів спілкуються з дітьми з педіатричних відділень лікарень. За його словами, його діяльність не припинялася навіть під час карантину, під час якого він зробив понад чимало відеодзвінків.
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