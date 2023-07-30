Папа Римський звернувся до “своїх братів” у Кремлі через блокування зернової угоди

Знищення зерна в Україні під час війни понтифік назвав “тяжкою образою Бога”.

У неділю, 30 липня, Папа Римський Франциск під час традиційного щотижневого послання до вірян закликав Росію скасувати своє рішення про відмову від Чорноморської зернової ініціативи та не перешкоджати Україні експортувати зерно зі своїх морських портів.

“Я звертаюся до моїх братів, влади Російської Федерації, щоб Чорноморська ініціатива могла бути відновлена і зерно могло транспортуватися безпечно”, — цитує Reuters очільника католицької церкви.

Звертаючись до натовпу на площі Святого Петра в Римі, Папа закликав вірян продовжувати молитися “за мученицьку Україну, де війна знищує все, навіть зерно”, назвавши це “тяжкою образою Бога”.

Лідер майже 1,4 мільярда католиків світу сказав, що “крик мільйонів братів і сестер, які страждають від голоду, піднімається до неба”.

Як відомо, 17 липня Росія вийшла з Чорноморської зернової угоди, укладеної за посередництва ООН і Туреччини в липні 2022 року, після того, як заявила, що її вимоги послабити санкції щодо її власного експорту зерна та добрив не були виконані. Після цього світові ціни на пшеницю підскочили.

Тим часом російські ракети почали руйнувати українські порти та зернову інфраструктуру на Чорному морі та Дунаї.

Нагадаємо, раніше президент Російської Федерації Володимир Путін відмовився особисто прийняти кардинала Маттео Дзуппі, якого Папа Римський Франциск уповноважив бути посланцем до Москви для "сприяння діалогу та пошуку мирного вирішення війни", розв'язаної Росією в Україні.

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