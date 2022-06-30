Папа Римський звинуватив Росію у "збройному завоюванні" та "імперіалізмі"

Понтифік назвав військовий конфлікт в Україні “жорстокою та безглуздою агресивною війною”.

У четвер, 30 червня, Папа Римський Франциск, виступаючи перед делегацією православних лідерів Вселенського патріархату, що базується в Стамбулі, звинуватив Росію у “збройному завоюванні, експансіонізмі та імперіалізмі” в Україні.

Виступ понтифіка цитує агентство Reuters.

“Примирення між розділеними християнами, як засіб сприяння миру між народами, які перебувають у конфлікті, є надзвичайно актуальним у ці дні, оскільки наш світ зруйнований жорстокою та безглуздою агресивною війною, у якій багато, багато християн воюють одне з одним", - сказав Папа.

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Папа також звернувся до православного духівництва із закликом визнати, що Росія чинить в Україні “збройне завоювання, експансіонізм та імперіалізм, які не мають нічого спільного з царством, яке проголосив Ісус”.

Нагадаємо, напередодні Папа Римський Франциск засудив бомбардування окупантами торговельного центру в Кременчуці, назвавши його останнім у серії "варварських нападів" на Україну.

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