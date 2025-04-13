Папа Римський Франциск несподівано з’явився на богослужінні і промовив шість слів

Папа Римський Франциск / © Associated Press

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Під час богослужіння у Вербну неділю, 13 квітня, Папа Римський Франциск несподівано з’явився на площі Святого Петра у Ватикані і коротко звернувся до присутніх, промовивши всього шість слів.

Про це повідомляє Vatican News.

Папа Франциск прибув до вівтаря наприкінці меси в інвалідному візку, викликавши загальне зворушення. Він сказав: «Благодатної Пальмової неділі! Благодатного Страсного Тижня!».

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Його голос був слабким і захриплим, але звучав впевненіше, ніж тиждень тому, коли він зробив схожу несподіванку, з’явившись на публіці після тривалого лікування від важкої пневмонії.

Перед тим, як залишити площу, Папа Франциск привітався за руку з деякими учасниками богослужіння.

Останніми днями потнифік уже двічі несподівано з’явився на публіці. У четвер він відвідав базиліку Святого Петра, щоб оглянути ремонтні роботи. А в суботу він вийшов за стіни Ватикану, щоб відвідати одну зі своїх улюблених базилік Риму.

Наразі невідомо, чи зможе Папа Римський Франциск взяти участь у релігійних церемоніях Страсного тижня. Це залежатиме від його самопочуття та погоди, повідомили представники Ватикану.

Зазвичай Папа очолював щонайменше вісім церемоній протягом Страсного тижня, кульмінацією яких була великодня служба, коли десятки тисяч людей збираються в соборі Святого Петра.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск опинився на межі життя і смерті під час останньої госпіталізації через двосторонню пневмонію. Лікарі навіть постали перед питанням щодо можливості припинення лікування, щоб дозволити понтифікові мирно піти з життя.