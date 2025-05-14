Папа Римський готовий виступити посередником у мирних переговорах

Папа Римський Лев XIV / © Associated Press

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Папа Римський Лев XIV привітав східних католиків у Ватикані на Ювілеї Східних Церков і підкреслив необхідність збереження їхніх традицій та молитов про істинний мир, «який є примиренням, прощенням і мужністю перевернути сторінку та почати все заново».

Про це понтифік заявив на зустрічі з представниками 23 християнських церков Сходу, пише Vaticannews.

Він також висловив стурбованість долею «багатьох наших східних братів і сестер», яких вигнали з рідних земель «і які ризикують втратити не лише свої рідні землі», але й свою релігійну ідентичність.

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Підтверджуючи визнання Папою Франциском східних громад як «церков-мучеників», Папа Лев висловив сум за насильством, яке продовжує терзати такі різні регіони, як Свята Земля, Україна, Близький Схід, Тиграй та Кавказ.

«Після цього жаху, після вбивства стількох молодих людей, що мало б викликати обурення, оскільки життя приносяться в жертву на ім’я військового завоювання, звучить заклик» до миру.

Папа Лев XIV рішуче висловив свою прихильність «зробити все можливе для того, щоб встановився мир», підтвердивши готовність Святого Престолу зробити все можливе, «щоб допомогти ворогам зустрітися лицем до лиця, поговорити один з одним», вести діалог, «щоб народи всюди могли знайти надію і знову віднайти… гідність миру».

Звертаючись безпосередньо до народів світу та їхніх лідерів, Папа Лев звернувся з щирим закликом: «Давайте зустрінемося, давайте поговоримо, давайте проведемо переговори!».

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Він наполягав на тому, що «війна ніколи не є неминучою», і закликав до відмови від зброї, «яка не вирішує проблеми, а лише ускладнює їх».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Папа Римський Лев XIV у першій недільній промові згадав Україну.

Також ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський може відвідати Ватикан 18 травня для участі в інавгураційній месі нового Папи Лева XIV. Однак остаточне рішення залежатиме від результатів ключових переговорів, запланованих у Туреччині.

Українська сторона не виключає важливих кулуарних зустрічей під час перебування у Ватикані. Церемонія інтронізації Папи стане не лише релігійною, а й дипломатичною подією світового рівня.

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