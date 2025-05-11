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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Папа Римський Лев XIV у першій недільній промові згадав Україну: що він сказав

Під час молитви з вірними Лев XIV закликав зупинити війни та підтримав Україну.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Папа Римський Лев XIV

Папа Римський Лев XIV / © Associated Press

Папа Лев XIV під час першої недільної молитви звернувся до країн, що страждають від війни, закликаючи до припинення конфліктів і встановлення справедливого миру в Україні. Він також привітав матерів з нагоди Дня матері.

Про це повідомляє Vatican News.

«Я ношу в своєму серці страждання любого українського народу. Нехай же буде зроблено все для якнайшвидшого досягнення справжнього, справедливого і тривалого миру. Нехай будуть звільнені усі полонені, а діти повернуться до своїх родин», — закликав Папа Лев XIV.

Під час свого звернення Папа Лев XIV нагадав про завершення Другої світової війни 8 травня 80 років тому та її 60 мільйонів жертв. У контексті нинішньої «фрагментарної третьої світової війни», про яку неодноразово говорив Папа Франциск, Святіший Отець звернувся до світових лідерів із закликом: «Ніколи більше війни!».

Після заклику до миру в Україні Папа Лев XIV висловив глибокий біль через події в Секторі Гази. Він закликав до негайного припинення вогню, забезпечення швидкої доставки гуманітарної допомоги виснаженому населенню та звільнення всіх заручників.

Нагадаємо, 8 травня, у Ватикані обрали нового Папу Римського.

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