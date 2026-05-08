Папа Римський отримав несподіваний подарунок від держсекретаря США: відео

Держcекретар США Марко Рубіо із Папою Римським Левом XIV / © Associated Press

Реклама

Державний секретар США Марко Рубіо провів зустріч із Папою Римським Левом XIV у Ватикані у четвер, 7 травня, на тлі нещодавньої напруженості між адміністрацією Дональда Трампа та Святим Престолом. Сторони обмінялись подарунками.

Про це повідомляє NBC News.

Закрита зустріч, яка тривала 45 хвилин, була першою розмовою між главою Католицької церкви та посадовцем кабінету Трампа.

Реклама

Рубіо у супроводі дружини був прийнятий в Апостольському палаці з усіма почестями, які зазвичай належать главам держав та урядів, що свідчило про явне бажання Ватикану заспокоїти напруженість.

Сторони обговорили ситуацію на Близькому Сході та «теми, що становлять спільний інтерес для Західної півкулі», включаючи ситуацію на Кубі.

Потім Рубіо зустрівся з Державним секретарем і другим представником Святого Престолу, кардиналом П’єтро Пароліном.

«Вони розглянули поточні гуманітарні зусилля у Західній півкулі та ініціативи, спрямовані на встановлення міцного миру на Близькому Сході. Їхні обговорення стали свідченням міцного та послідовного партнерства між Сполученими Штатами та Святим Престолом на благо релігійної свободи», — оголосив тему розмови Державний департамент США.

Реклама

У Ватикані заявили, що ці «сердечні» зустрічі, серед іншого, були зосереджені на «необхідності постійної роботи на користь миру».

Під час обміну подарунками Папа Римський подарував державному секретарю ручку з оливкового дерева. «Оливкове дерево — це дерево миру», — багатозначно сказав Глава католицької церкви, вручаючи подарунок.

Натомість Рубіо подарував Папі Римському мініатюрний кришталевий футбольний м’яч, прикрашений печаткою Державного департаменту.

«Що подарувати тому, у кого є все?» — сказав він.

Реклама

На запитання журналістів у вівторок, чи їде він до Ватикану, щоб «узгодити справи з Папою», Рубіо відповів, що поїздка була запланована раніше, і «очевидно, у нас дещо сталося».

Він сказав, що з Ватиканом «є багато про що поговорити», зокрема щодо гуманітарної допомоги Кубі та занепокоєння щодо релігійної свободи в усьому світі.

Критика Трампа на адресу Папи

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп звинуватив Папу Римського Лева XIV у «підтримці злочинності». Окрім того, він наголосив, що не є «шанувальником Папи Лева» та назвав його «жахливим у зовнішній політиці».

У відповідь Папа Римський сказав, що не хоче вступати у суперечку з Трампом. Водночас він наголосив, що не відмовляється від закликів до миру, бо «занадто багато людей страждає у світі сьогодні».

Реклама

Нещодавно Трамп знову зробив «випад» у бік Папи Римського. Він заявив, що Папа Римський вважає, що «це нормально, якщо Іран має ядерну зброю».

Новини партнерів