Папа Римський попередив про поширення планів завоювати світ

Папа Римський Лев XIV / © Associated Press

Папа Римський Лев XIV у новорічній проповіді попередив про поширення планів завоювати світ за допомогою «збройних стратегій, замаскованих лицемірними промовами».

Главу Католицької церкви цитує італійське агентство ANSA.

«Брати і сестри, у цей момент ми відчуваємо потребу в мудрому, доброзичливому та милосердному плані; нехай це буде вільний та визвольний план, мирний та вірний», — проголосив Папа у своїй проповіді під час обряду Першої вечірні у базиліці Святого Петра.

При цьому він додав, що сьогодні «інші плани» поширюються світом.

«Це радше стратегії, спрямовані на завоювання ринків, територій, зон впливу. Збройні стратегії, приховані за лицемірними промовами, ідеологічними прокламаціями, хибними релігійними мотивами», — пояснив понтифік.

Папа Римський Лев XIV, обраний понтифіком у травні, після смерті Папи Франциска, вперше очолив у базиліці Святого Петра останню службу року, під час якої традиційно співається гімн «Te Deum» на знак подяки за минулий рік.

Нагадаємо, Ватикан продовжує опрацьовувати можливість візиту Папи Римського до України. Апостольський нунцій Вісвальдас Кульбокас заявив, що не виключає приїзду Лева XIV.