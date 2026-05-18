Папа Римський повторив тренд з ТіkТоk: відео стало вірусним

Папа Римський Лев XIV / © Associated Press

Реклама

Папа Римський Лев XIV під час зустрічі з дітьми у Ватикані повторив популярний у соцмережах підлітковий тренд «six-seven» — характерний рух руками, під час якого вигукують цю фразу із двох чисел.

Після того, як відео цього моменту опублікував у ТіkТоk католицький священник Дон Роберто Фішер, ролик менш ніж за добу зібрав майже 15 мільйонів переглядів.

На відео діти показують понтифіку характерний жест руками та просять його повторити, вигукуючи «six-seven» («шість-сім»).

Реклама

Судячи з реакції понтифіка, він не зовсім розуміє значення цього тренду, але відгукується на прохання дітей.

Коли папа Лев XIV відтворив популярний рух руками, діти відреагували на це з неймовірним захопленням.

Після цього ролик швидко поширився в соцмережах — TikTok, X та Instagram.

Тренд «six-seven» — що відомо

Цей жест і фраза «six-seven» не мають якогось певного змісту і використовується в середовищі підлітків як спосіб зняти напругу.

Реклама

Тренд став вірусним у соцмережах після популярної пісні «Doot Doot (6 7)» американського репера Skrilla, де він постійно повторював фразу «six-seven».

Рядок підхопили фанати спорту і почали накладати його на відео про високих професійних гравців НБА — наприклад, на ЛаМело Болла, чий зріст становить 6 футів і 7 дюймів (201 см).

Серед школярів, спершу американських, а згодом й серед підлітків інших країн, вигук почав жити власним життям. У соцмережах вони масово записують відео, де вигукують цю фразу та роблять «баскетбольні» рухи.

Зазвичай тренд використовують у навмисно безглуздих, хаотичних або жартівливих відео.

Реклама

Нагадаємо, що Папа Римський Лев XIV зіткнувся з труднощами під час спілкування з американським банком. Попри правильні відповіді на секретні запитання служба підтримки відмовила понтифікові в обслуговуванні без особистого візиту.

Новини партнерів