ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
2 хв

Папа Римський українською мовою привітав країну з Різдвом

У Різдвяний день Лев XIV привітав присутніх десятьма мовами, включно з українською.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Папа Римський Лев XIV

Папа Римський Лев XIV / © Associated Press

Папа Римський Лев XIV звернувся з різдвяним посланням до народів світу, закликавши до миру і солідарності з тими, хто страждає від воєн, бідності, несправедливості та стихійних лих.

Про це пише видання Vatican News.

«Особливо помолимося за стражденний український народ: нехай же вщухне гуркіт зброї, а залучені сторони, підтримані міжнародним співтовариством, знайдуть відвагу вести щирий, прямий і шанобливий діалог», — наголосив Святіший Отець під час звернення з лоджії базиліки Святого Петра у Ватиканському собору.

Ранкову Святу Месу в базиліці очолив сам Папа, а до полудня площа Святого Петра почала наповнюватися паломниками. Папа здійснив несподіваний об’їзд площі панорамним автомобілем, вітаючи і благословляючи присутніх.

Опівдні Лев XIV виступив із Різдвяним посланням, цитуючи Лева Великого: «Різдво Господнє — це Різдво миру». Він наголосив, що шлях миру — це відповідальність кожного, і закликав визнавати власні гріхи, проявляти солідарність із найслабшими та сприяти справедливості.

Святіший Отець також надіслав вітання всім християнам, зокрема тим, хто живе на Близькому Сході, і попросив миру та стабільності для Лівану, Палестини, Ізраїлю та Сирії. Він закликав молитися за жертв усіх війн, зокрема у Судані, Південному Судані, Малі, Буркіна-Фасо та Демократичній Республіці Конго, а також за постраждалі від стихійних лих народи південної Азії та Океанії.

«Через кілька днів закінчиться Ювілейний рік. Святі Двері зачиняться, але Христос, наша надія, завжди залишається з нами!» — підсумував Папа, підкресливши, що Різдво Господнє є Різдвом миру.

Після звернення Лев XIV виголосив святкові побажання десятьма мовами, зокрема й українською, та приділив урочисте благословення Urbi et Orbi, що супроводжується можливістю отримати повну індульгенцію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Ватикан готує візит Папи Лева XIV в Україну.

Дата публікації
Кількість переглядів
73
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie