Папа Римський українською мовою привітав країну з Різдвом

Папа Римський Лев XIV / © Associated Press

Папа Римський Лев XIV звернувся з різдвяним посланням до народів світу, закликавши до миру і солідарності з тими, хто страждає від воєн, бідності, несправедливості та стихійних лих.

Про це пише видання Vatican News.

«Особливо помолимося за стражденний український народ: нехай же вщухне гуркіт зброї, а залучені сторони, підтримані міжнародним співтовариством, знайдуть відвагу вести щирий, прямий і шанобливий діалог», — наголосив Святіший Отець під час звернення з лоджії базиліки Святого Петра у Ватиканському собору.

Ранкову Святу Месу в базиліці очолив сам Папа, а до полудня площа Святого Петра почала наповнюватися паломниками. Папа здійснив несподіваний об’їзд площі панорамним автомобілем, вітаючи і благословляючи присутніх.

Опівдні Лев XIV виступив із Різдвяним посланням, цитуючи Лева Великого: «Різдво Господнє — це Різдво миру». Він наголосив, що шлях миру — це відповідальність кожного, і закликав визнавати власні гріхи, проявляти солідарність із найслабшими та сприяти справедливості.

Святіший Отець також надіслав вітання всім християнам, зокрема тим, хто живе на Близькому Сході, і попросив миру та стабільності для Лівану, Палестини, Ізраїлю та Сирії. Він закликав молитися за жертв усіх війн, зокрема у Судані, Південному Судані, Малі, Буркіна-Фасо та Демократичній Республіці Конго, а також за постраждалі від стихійних лих народи південної Азії та Океанії.

«Через кілька днів закінчиться Ювілейний рік. Святі Двері зачиняться, але Христос, наша надія, завжди залишається з нами!» — підсумував Папа, підкресливши, що Різдво Господнє є Різдвом миру.

Після звернення Лев XIV виголосив святкові побажання десятьма мовами, зокрема й українською, та приділив урочисте благословення Urbi et Orbi, що супроводжується можливістю отримати повну індульгенцію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Ватикан готує візит Папи Лева XIV в Україну.