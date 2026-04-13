Папа Римський відповів на критику Трампа: заява понтифіка

Папа Лев / © Associated Press

Реклама

Папа Римський Папа Лев XIV відповів на критику президента США Дональда Трампа. Понтифік заявив, що й надалі виступатиме проти війни.

Про це він сказав у коментарі Reuters на борту папського літака дорогою до Алжиру, де розпочинає 10-денний тур країнами Африки. За словами Папи, він не прагне політичних дискусій, але вважає важливим говорити про глобальні проблеми.

Реклама

«Я не хочу вступати з ним у суперечку. Я не думаю, що послання Євангелія слід використовувати не за призначенням, як це роблять деякі люди», — висловився понтифік.

Папа підкреслив, що не відмовляється від закликів до миру.

«Я продовжуватиму голосно виступати проти війни, прагнучи сприяти миру, діалогу та багатостороннім відносинам між державами для пошуку справедливих рішень проблем», — заявив він.

Також понтифік звернув увагу на масштаби людських страждань у світі.

Реклама

«Занадто багато людей страждає у світі сьогодні. Занадто багато невинних людей гине. І я думаю, що хтось має встати і сказати, що є кращий шлях», — наголосив він.

Він додав, що не вважає себе політиком, а його місія — духовна.

«Послання церкви, моє послання, послання Євангелія: Блаженні миротворці. Я не розглядаю свою роль як політика», — сказав Папа.

Що відомо про конфлікт між Трампом та Папою

Раніше очільник США Дональд Трамп накинувся з різкою критикою на Папу Римського Папу XIV Лева. Американський лідер заявив, що понтифік «слабкий у питаннях злочинності» та «жахливий у зовнішній політиці». Також Трамп додав, що не є «великим шанувальником» понтифіка. Його заява пролунала після критики Папою політики США, зокрема щодо війни та міграції.

Реклама

«Якби я не був у Білому домі, Лев не був би у Ватикані», — йдеться у дописі Трампа.

Як пише BBC, під час спілкування з журналістами глава США заявив, що, на його думку, Папа погано справляється зі своєю роботою. Він також припустив, що понтифіку «подобається злочинність».

«Він дуже ліберальна людина, він не вірить у зупинення злочинності, він думає, що ми повинні гратися з країною, яка хоче ядерну зброю, щоб підірвати світ»,. — вважає американський очільник Дональд Трамп.

Гучні слова Трампа викликали серйозну хвилю критику з боку католиків. Зокрема, були озвучені паралелі з фашистськими диктаторами під час Другої світової війни. «Навіть Гітлер чи Муссоліні не нападали на Папу Римського так прямо та публічно», — сказав історик Массімо Фаджолі, якого цитує Reuters.

Реклама

Слід зазначити, що напруга між Папою Левом і Дональдом Трампом посилилася на тлі війни з Іраном та риторики частини американських посадовців, які почали використовувати релігійні аргументи для виправдання конфлікту. Примітно, що Папа раніше уникав прямої критики Трампа, але останні події це змінили.

Також були заяви чиновників адміністрації США, зокрема міністра оборони Піта Гегсета, який закликав молитися за перемогу у війні «в ім’я Ісуса Христа». Папа у відповідь застеріг від використання релігії для виправдання війни та назвав неприйнятними погрози на адресу Ірану і жорстку міграційну політику, ставлячи під сумнів її моральність.

Критика американських кардиналів і реакція Католицької церкви США посилили конфлікт. Там наголосили: Папа «не є політичним суперником Трампа». Водночас у минулому, до прикладу, Папа Франциск навіть називав Трампа «нехристиянином» через його позицію щодо міграції.