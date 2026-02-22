ТСН у соціальних мережах

Світ
Папа Римський виступив із заявою після масованого обстрілу України - що сказав

Папа Римський закликав якнайшвидше припинити війну в Україні після чергової масованої атаки Росії. 

Кирило Шостак
Папа Римський Лев XIV

Папа Римський Лев XIV / © Associated Press

Папа Римський Лев XIV виступив із закликом до миру після того, як Росія здійснила масовану нічну атаку на Україну, застосувавши сотні безпілотників і ракети.

Слова Папи Римського приводить видання The Independent.

У неділю під час свого щотижневого звернення понтифік заявив, що мир у регіоні “не можна відкладати”, а припинення війни є “нагальною необхідністю”.

Його заява пролунала після чергової масштабної атаки російських військ. У ніч на неділю дрони та ракети завдали ударів по енергетичній інфраструктурі на півдні Одеської області, що спричинило масштабні пожежі, повідомили у ДСНС.

Також унаслідок ракетних і дронових атак по Києву загинула одна людина, ще щонайменше вісьмох вдалося врятувати з-під завалів. У п’яти районах передмістя столиці пошкоджено будівлі та виникли займання.

Нагадаємо, за даними Повітряних сил ЗСУ, під час нічного обстрілу Росія застосувала 297 безпілотників і 50 ракет різних типів. Українські сили протиповітряної оборони знищили або нейтралізували 274 дрони та 33 ракети. Водночас 14 ракет і 23 безпілотники влучили у 14 цілей, ще три ракети були втрачені з радарів.

