Папа Римський запропонував Ватикан для прямої зустрічі України та РФ: подробиці

Папа Римський Лев XIV / © Associated Press

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Папа Римський Лев XIV, нещодавно обраний головою Католицької церкви, оголосив про намір запропонувати Ватикан як нейтральний майданчик для проведення мирних переговорів між Україною та Росією.

Про це пише Politico.

За його словами, після того, як президент РФ Володимир Путін не з’явився на саміт у Стамбулі, який сам же й ініціював, Ватикан розцінив підсумки зустрічі як «трагічні».

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«Це все трагічно, тому що ми сподівалися, що це буде хоча й повільний, але мирний процес. А замість цього ми повернулися до початку», — зазначив кардинал П‘єтро Паролін у коментарі журналістам у Римі.

Папа Лев XIV, за словами кардинала, хоче, щоб обидві сторони конфлікту зустрілися віч-на-віч у Ватикані.

«Святий Престол завжди готовий допомогти звести ворожі сторони. Давайте зустрінемося, давайте поговоримо, давайте проведемо переговори», — цитує понтифіка агентство.

У першій промові після обрання Лев XIV заявив, що «закінчення стражданнь улюбленого українського народу» буде одним із пріоритетів його понтифікату.

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Він уже провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським, а також «від щирого серця» закликав лідерів сторін сісти за стіл переговорів.

Святий Престол також не виключає дипломатичних контактів з представниками США. Зокрема, кардинал Паролін заявив, що Ватикан працює над можливою зустріччю Папи з віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом під час папської інавгурації.

Його попередник, Папа Франциск, активно займався гуманітарними місіями, зокрема обміном полоненими та поверненням викрадених українських дітей.

Нагадаємо, в першому своєму закордонному турне новий Папа Римський Лев XIV може відвідати Київ.

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