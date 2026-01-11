Папа Римський згадав про страждання українців

Папа Римський Лев XIV / © Associated Press

Під час недільної проповіді Папа Римський Лев XIV нагадав світові про страждання українського народу від російських обстрілів.

Про це повідомляє Vatican News.

Він висловив жаль, що ці атаки є «особливо серйозними, спрямованими переважно на енергетичну інфраструктуру, в той час як холод посилюється, сильно б’ючи по цивільному населенню».

«Я молюся за тих, хто страждає, і знову закликаю до припинення насильства та активізації зусиль для досягнення миру», — сказав Папа.

Також Папа Лев ХІV звернув увгу на дві країни Близького Сходу — Іран та Сирію, де, за його словами, «постійна напруженість призводить до загибелі багатьох людей».

«Сподіваюся і молюся, щоб терпляче розвивався діалог і мир заради спільного блага всього суспільства», — сказав він.

Нагадаємо, у різдвяному вітанні Папа Римський Лев XIV закликав молитися за «стражденний український народ».

«Нехай же вщухне гуркіт зброї, а залучені сторони, підтримані міжнародною спільнотою, знайдуть відвагу вести щирий, прямий і шанобливий діалог», — наголосив він тоді.