Папа Римський знову згадав Україну: що відповіли в МЗС

Папа Римський Лев XIV / © Associated Press

Під час недільної проповіді на площі святого Петра у Ватикані ли (ЧАЕС), яка сталася 40 років тому. Він закликав світ використовувати атомну енергію винятково в мирних цілях та молитися за тих, хто досі страждає від наслідків ядерної катастрофи.

Про це повідомляє Vatican News.

Папа Лев XIV наголосив, що Чорнобильська катастрофа «закарбувалася у свідомості людства», і «залишається попередженням про ризики, притаманні використанню дедалі потужніших технологій».

«Я сподіваюся, що на всіх рівнях ухвалень рішень завжди переважатимуть розсудливість і відповідальність, щоб кожне використання атомної енергії було на службі життю та миру», — сказав він.

Вітаючи різні групи прочан, які зібралися на площі святого Петра у Ватикані, понтифік окремо привітав дитячий танцювальний колектив «Malva Dance Family» з міста Бровари Київської області. Юні танцівники прибули до Риму для участі в конкурсі «World of Dance» та привезли для Лева XIV особливий подарунок, який передали через посольство України при Святому Престолі.

У МЗС України висловили вдячність Папі Римському Леву XIV за його сильні слова з нагоди 40-х роковин Чорнобильської катастрофи.

«Нагадування Його Святості про те, що ядерна енергія має служити життю та миру, є надзвичайно актуальним і сьогодні. Ми поділяємо цей заклик до відповідальності на всіх рівнях. Уроки Чорнобиля мають визначати всі рішення», — йдеться у повідомленні очільника українського зовнішньополітичного відомства Андрія Сибіги.

В українському МЗС наголосили, що у час, коли ядерні ризики знову зростають, «заклик Папи є чітким моральним орієнтиром для захисту людей і нашого спільного майбутнього».

Нагадаємо, через 40 років після аварії на Чорнобильській АЕС її наслідки продовжують впливати не лише на Україну, а й на інші країни Європи.