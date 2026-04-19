Папа Римський зробив нову заяву щодо конфлікту з Трампом: що скаав понтифік

Папа Римський Лев XIV / © Associated Press

Папа Римський Лев XIV заявив, що не має наміру вступати у суперечку з президентом США Дональдом Трампом щодо війни в Ірані, а його висловлювання, які сприйняли як відповідь на критику, були підготовлені заздалегідь.

Про це повідомляє Politico.

У суботу, 18 квітня, під час перельоту до Африки в межах свого 11-денного турне понтифік наголосив, що «зовсім не зацікавлений» у дискусії з Трампом, однак і надалі виконуватиме свою місію, закликаючи до миру.

Папа також пояснив, що його промова, у якій згадувалася «жменька тиранів, що витрачають мільярди на війни», була написана ще два тижні тому — до появи критики з боку Трампа.

«Але, як це трапляється, це виглядало так, ніби я знову намагаюся дебатувати з президентом Трампом — у чому я зовсім не зацікавлений», — сказав він.

Водночас понтифік додав, що у майбутніх літургійних читаннях зосередиться на темах християнських цінностей, братерства та миру.

«…підніматиме питання про те, що таке бути християнином, закликатиме до братерства і „пошуку шляхів для просування справедливості та миру у нашому світі“», — зазначив Папа.

Раніше повідомлялося, що Папа Римський Лев XIV виступив із різкою критикою політичних лідерів, які витрачають мільярди на війни.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп спростував чутки про конфлікт із Папою Римським Левом XIV, хоча й визнав наявність розбіжностей у поглядах.