Папа Римський зробив важливу заяву про війну в Україні: що він сказав
Ватикан виступає за мир, проте посередництво малоймовірне. Святійший Престол продовжує закликати до миру та підтримує діалог, але вирішення конфлікту залежить від сторін.
Папа Римський Лео XIV поділився думками про війну в Україні, заявивши, що голос Святого Престолу у справі миру важливий, але роль Ватикану як посередника у війні, зокрема в Україні, на даному етапі малоймовірна.
Про це він сказав в інтерв’ю для написання своєї біографії.
Він пояснив, що хоча Ватикан пропонував організувати переговори між Україною та Росією на своїй території, наразі реалістичною є скоріше роль голосу совісті та заклику до миру, ніж активного посередництва.
«Святий Престол з початку війни намагається дотримуватися нейтралітету, не приймаючи чиюсь сторону. Ми піднімаємо голос християн і людей доброї волі, закликаючи до миру. Але вирішувати конфлікт повинні самі сторони, а ми можемо лише сприяти усвідомленню того, що насильство не є виходом».
Папа Лео також розповів про концепцію синодальності, підкресливши, що це не про втрату влади ієрархії, а про спільне життя церкви, де кожен член має голос і роль.
«Це ставлення, яке може навчити багато світу сьогодні», — зазначив він.
За його словами, через молитву, діалог і взаємне розуміння можна знайти спільні шляхи розвитку та подолати поляризацію.
«Ми сподіваємося і не втрачаємо надії. Людство здатне знаходити вищі цінності і вирішувати конфлікти мирним шляхом, але для цього потрібна готовність сторін припинити війну і шукати інший шлях», — сказав він.
Папа Римський раніше зустрічався з представником Російської православної церкви, який зробив заяви про війну. Лев XIV говорив з митрополитом Антонієм.