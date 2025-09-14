Папа Римський зробив важливу заяву про війну в Україні: що він сказав

Папа Римський Лео XIV про Україну / © Vatican News

Папа Римський Лео XIV поділився думками про війну в Україні, заявивши, що голос Святого Престолу у справі миру важливий, але роль Ватикану як посередника у війні, зокрема в Україні, на даному етапі малоймовірна.

Про це він сказав в інтерв’ю для написання своєї біографії.

Він пояснив, що хоча Ватикан пропонував організувати переговори між Україною та Росією на своїй території, наразі реалістичною є скоріше роль голосу совісті та заклику до миру, ніж активного посередництва.

«Святий Престол з початку війни намагається дотримуватися нейтралітету, не приймаючи чиюсь сторону. Ми піднімаємо голос християн і людей доброї волі, закликаючи до миру. Але вирішувати конфлікт повинні самі сторони, а ми можемо лише сприяти усвідомленню того, що насильство не є виходом».

Папа Лео також розповів про концепцію синодальності, підкресливши, що це не про втрату влади ієрархії, а про спільне життя церкви, де кожен член має голос і роль.

«Це ставлення, яке може навчити багато світу сьогодні», — зазначив він.

За його словами, через молитву, діалог і взаємне розуміння можна знайти спільні шляхи розвитку та подолати поляризацію.

«Ми сподіваємося і не втрачаємо надії. Людство здатне знаходити вищі цінності і вирішувати конфлікти мирним шляхом, але для цього потрібна готовність сторін припинити війну і шукати інший шлях», — сказав він.

Папа Римський раніше зустрічався з представником Російської православної церкви, який зробив заяви про війну. Лев XIV говорив з митрополитом Антонієм.